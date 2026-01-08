Niente treni lungo la linea adriatica per la ripresa dei lavori di potenziamento della Pescara-Foggia

Lungo la linea ferroviaria Pescara-Foggia sono in corso la terza fase di interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico. Questa fase prevede importanti lavori di miglioramento per potenziare la qualità e l’efficienza del servizio. Attualmente, non sono previsti treni lungo questa tratta durante le operazioni, che si svolgeranno nel rispetto dei tempi stabiliti per garantire una rete più moderna e affidabile.

Lungo la linea ferroviaria Pescara-Foggia inizia la terza fase degli interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico.Gli interventi riguardano la tratta compresa tra le stazioni di San VitoLanciano e San Severo.Saranno effettuati da Rete Ferroviaria Italiana dal 14 al 23 gennaio

Lavori sulla linea Adriatica, scattano le modifiche alla circolazione dei treni: cancellazioni e bus sostitutivi per 10 giorni - Dal 14 al 23 gennaio previsti interventi di manutenzione e potenziamento tra San Vito e San Severo e tra Bari e Barletta. baritoday.it

Guasto sulla linea Pescara-Bari, Frecce e Intercity con ritardi fino a 4 ore - Disagi alla circolazione ferroviaria si stanno registrando, dalla tarda mattinata di oggi, sulla linea adriatica tra Pescara e Bari a causa della caduta di cavi elettrici di alimentazione sul tratto c ... rainews.it

Per la presenza di persone non autorizzate lungo la sede ferroviaria tra CASTELLINA e BADESSE, i treni sulla linea FIRENZE - EMPOLI - SIENA potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. PRIMI PROVVEDIMENTI: TR 18217 (FIRENZE-SIENA) cancell x.com

Money.it. . Scontro tra due treni turistici in Perù Incidente nel sud del Perù, dove due treni diretti verso Machu Picchu si sono scontrati. L’impatto è avvenuto lungo una delle tratte più frequentate dai visitatori, con a bordo numerosi passeggeri, tra cui turisti strani - facebook.com facebook

