Nicolussi Caviglia al Cagliari? Parla Angelozzi | nessun dubbio Ecco cos’ha detto il direttore sportivo rossoblù

Il direttore sportivo del Cagliari, Angelozzi, ha confermato l'interesse per Nicolussi Caviglia, sottolineando che il giocatore è sotto osservazione. Tuttavia, ha anche evidenziato la presenza di altre opzioni sul tavolo per rafforzare il centrocampo del club sardo. La trattativa è in fase di valutazione, senza conferme definitive, e il club mantiene un approccio prudente nel processo di rafforzamento della rosa.

Nicolussi Caviglia al Cagliari: Angelozzi ammette il monitoraggio del giocatore ma avverte sulle alternative per rinforzare la mediana sarda. L'ex Juve Hans Nicolussi Caviglia è finito da tempo nel mirino di diversi club di Serie A alla ricerca di qualità e geometrie in mezzo al campo. A muovere le acque in maniera significativa ci ha pensato direttamente Guido Angelozzi, direttore sportivo del Cagliari, che ha deciso di uscire allo scoperto confermando pubblicamente l'interesse concreto della società isolana per il centrocampista della Fiorentina.

