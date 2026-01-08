Nicoletta Di Bisceglie | biografia carriera e ruolo di Rosa ne Il Paradiso delle Signore

Nicoletta Di Bisceglie, nata a Milano, è un'attrice con una formazione che spazia tra danza, teatro e recitazione presso il CSC. La sua carriera include partecipazioni in cortometraggi, fiction Rai e film prodotti da Netflix. Tra i suoi ruoli più noti, figura Rosa ne Il Paradiso delle Signore, dove ha saputo distinguersi per versatilità e professionalità.

