Nicolas Maduro Guerra | musicista militante economista Ritratto di uno chavista atipico

Nicolas Maduro Guerra, nato a Caracas nel 1990, è il figlio unico del presidente venezuelano. Musicista, militante ed economista, si distingue come figura atipica all’interno del chavismo. È stato presente durante eventi politici di rilievo, offrendo il proprio sostegno a figure di spicco del regime. La sua figura rappresenta un esempio di avvicinamento tra ambiti diversi e la volontà di mantenere un ruolo attivo nel contesto venezuelano.

Si chiama Nicolas Maduro Guerra l'unico figlio di Nicolas Maduro. Il giovane, nato a Caracas nel 1990, era presente alla cerimonia di insediamento di Delcy Rodriguez, presidente ad interim del regime in Venezuela, accanto al fratello Jorge Rodriguez: "Il mio sostegno incondizionato (a Delcy, ndr) con questo duro compito che avrai. Conta su di me, sulla mia famiglia. Conta con fermezza per prendere tutti le decisioni corrette di fronte a questa responsabilità che hai. Siamo in unità assoluta per compiere gli obiettivi di pace in Venezuela e portare avanti il Paese. Che tornino Nicolás e Cilia!".

