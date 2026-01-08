Nicola Mottola nuovo chief financial officer di Otofarma

Otofarma, azienda con oltre 30 anni di esperienza nel settore degli apparecchi acustici, annuncia l’ingresso di Nicola Mottola come nuovo chief financial officer. La sua nomina rafforza l’impegno del gruppo nel consolidamento della propria posizione nel mercato e nella gestione strategica delle risorse finanziarie. Mottola porta con sé un’esperienza consolidata nel settore finanziario, contribuendo allo sviluppo sostenibile dell’azienda.

Otofarma, gruppo attivo nella produzione di apparecchi acustici distribuiti principalmente attraverso il canale farmaceutico, con oltre 30 anni di esperienza nel settore dell’hearing care – annuncia l’ingresso in azienda di Nicola Mottola come chief financial officer. La designazione del nuovo cfo, sottolinea una nota, si inserisce nel più ampio percorso di rafforzamento della struttura manageriale della società, volto a sostenere la crescita e l’evoluzione del modello organizzativo e industriale di Otofarma. Con una solida esperienza in ambito amministrazione, finanza, controllo e bilancio consolidato maturata in contesti industriali strutturati e internazionali, Nicola Mottola porta in Otofarma competenze di alto profilo nella gestione finanziaria, nella governance economico-finanziaria e nei processi di reporting. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Robert Erni nuovo Chief Financial Officer di Maersk

Leggi anche: Leonardo, Giuseppe Aurilio nuovo Chief Financial Officer

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Otofarma, ingresso di Nicola Mottola come CFO. Giulia Simone resta in CdA.

Otofarma, ingresso di Nicola Mottola come CFO. Giulia Simone resta in CdA - La designazione del nuovo CFO si inserisce nel più ampio percorso di rafforzamento della struttura mana ... finanza.repubblica.it