Nextra Napoli il bilancio di coach Ferazzoli | Orgoglio lavoro e l’anima di una Napoli che lotta

Nextra Napoli, guidata da coach Iris Ferazzoli, si presenta a metà stagione con un bilancio positivo. In vetta al PalaCaravita e quinta in classifica, la squadra mostra crescita attraverso un gioco basato su identità, coraggio e giovani talenti. Ferazzoli sottolinea l’importanza del lavoro e dell’anima di una Napoli che affronta con determinazione ogni sfida, mantenendo un atteggiamento equilibrato e orientato alla crescita continua.

NAPOLI – L'inizio del 2026 proietta la Nextra Napoli Women Basketball verso il proseguo di un 2025 che ha mostrato una squadra capace di trasformare il PalaCaravita in un fortino inespugnabile. Con il girone di andata ormai alle spalle, i numeri parlano chiaro: 10 vittorie totali, un quinto posto solido a quota 20 punti e, soprattutto, un 100% di successi casalinghi. Un ruolino di marcia perfetto tra le mura amiche (8 su 8) che fa da contraltare a un cammino esterno più faticoso, dove sono maturate le 5 sconfitte stagionali.

L'inizio del 2026 proietta la Nextra Napoli Women Basketball verso il prosieguo di un 2025 che ha mostrato una squadra capace di trasformare il PalaCaravita in un fortino inespugnabile.

#basketball SERIE B FEMMINILE: BASKET FASANO RULLO COMPRESSORE, TRAVOLTA LA NEXTRA NAPOLI WOMEN BK leggi l'articolo su Sportale https://sportale.it/serie-b-femminile-basket-fasano--travolge-la-nextra-napoli-women-bk - facebook.com facebook

