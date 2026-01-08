Nevicata dell’Epifania | Poppi nel Cuore contesta la chiusura delle scuole

L’amministrazione di Poppi è chiamata a chiarire le ragioni che hanno portato alla decisione di chiudere le scuole del territorio comunale in occasione della nevicata dell’Epifania. La popolazione, rappresentata dal gruppo Poppi nel Cuore, ha espresso contestazioni riguardo a questa scelta, richiedendo spiegazioni chiare e trasparenti sulle modalità di gestione dell’emergenza.

Arezzo, 7 gennaio 2026 – L’amministrazione di Poppi fornisca delucidazioni sulla scelta di chiudere le scuole sul territorio comunale. L’invito è mosso dal gruppo consiliare di minoranza Poppi nel Cuore che richiede al sindaco Federico Lorenzoni di spiegare le modalità con cui è stata gestita la nevicata dell’Epifania e le motivazioni che hanno spinto a una decisione che è stata dettata più dalla fretta che dall’effettivo livello di emergenza. I consiglieri di opposizione evidenziano infatti come la chiusura degli istituti scolastici abbia evidenziato le difficoltà organizzative nella gestione di eventi atmosferici che, soprattutto in un territorio come quello del Casentino, non possono essere considerati eccezionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nevicata dell’Epifania: Poppi nel Cuore contesta la chiusura delle scuole Leggi anche: Dal capoluogo alla provincia. La grande nevicata dell’Epifania. Disagi al traffico e scuole chiuse Leggi anche: Verifiche sulla linea Adriatica dopo la nevicata dell'Epifania: rallentamenti e ritardi sui treni Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Nevicata dell’Epifania: Poppi nel Cuore contesta la chiusura delle scuole - L’opposizione chiede chiarimenti al sindaco sulle motivazioni di una decisione affrettata per un evento ordinario ... lanazione.it

“Poppi nel Cuore” presenta i progetti di riqualificazione degli spazi urbani - La lista a sostegno di Carlo Toni ricorda i lavori previsti o in essere per l’area adiacente a piazza della Libertà Arezzo, 30 maggio 2024 – Il recupero e la riqualificazione degli spazi urbani ha ... lanazione.it

Sono passati 59 anni !!! La grande nevicata dal 67 a Rimini La notte prima della "Befana"(Epifania) a Rimini scesero bei 20 cm di neve. La bora e la pioggia del 6 gennaio la fecero sparire in poche ore. Il giorno successivo era un sabato. Alle 3 di mattino da bo - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.