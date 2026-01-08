Neve nel Foggiano scuole chiuse dal Gargano ai Monti Dauni

Nel Foggiano, la neve ha fatto capolino sui territori del Gargano e dei Monti Dauni, portando le scuole a chiudere temporaneamente le porte. La presenza della neve ha interessato diverse zone, creando condizioni di prudenza e sicurezza per cittadini e studenti. Si raccomanda di monitorare gli aggiornamenti delle autorità locali per eventuali variazioni nelle disposizioni e nelle condizioni meteorologiche.

Nevica nel Foggiano, dove la ‘dama bianca’ ha fatto capolino sui comuni più del Gargano e dei Monti Dauni. In particolare, dalla tarda serata di ieri, mercoledì 7 gennaio, la neve si è posata nei comuni di San Marco in Lamis e Monte Sant’Angelo.Nel paese dell'Arcangelo, in particolare, sono. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Neve nel Foggiano, scuole chiuse dal Gargano ai Monti Dauni Leggi anche: Nevica dal Gargano ai Monti Dauni: spalaneve e spargisale in azione, le raccomandazioni dei sindaci Leggi anche: Viabilità nel Foggiano, oltre 17 milioni per le strade dei Monti Dauni e le altre aree interne Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Allerta Meteo, scuole chiuse anche domani giovedì 8 gennaio per l’emergenza gelo, maltempo e neve | ELENCO COMUNI; Prima neve dell’anno in Capitanata, fiocchi sui Monti Dauni e sul Gargano; Neve anche a bassa quota oggi: scuole chiuse in diverse Regioni; Allerta Meteo, il maltempo si sposta al Centro/Sud: tanta NEVE a quote bassissime, fa paura il maestrale a 150km/h con mareggiate distruttive. Sarà una notte terribile. Allerta meteo, scuole chiuse oggi 7 gennaio: i dettagli regione per regione - Scuole chiuse oggi, mercoledì 7 gennaio: neve, gelo e maltempo costringono molti Comuni a sospendere le lezioni in diverse regioni d’Italia. notizie.it

Neve, le scuole che restano chiuse. Allerta meteo, Centro operativo comunale a Terni - Prosegue l’allerta meteo su tutto il territorio della regione Umbria e i Comuni si attivano per interventi di monitoraggio e prevenzione a sec ... umbria24.it

Neve, domani scuole ancora chiuse in alcuni comuni - Visto il miglioramento delle condizioni meteo che ha consentito nella giornata odierna la pulizia di molte strade, i Comuni di Sarsina, Bagno di Romagna e Verghereto hanno deciso che domani, giovedì 8 ... corrierecesenate.it

Cadono i primi fiocchi di neve nel Foggiano - facebook.com facebook

Nevica nel Foggiano, imbiancati alcuni comuni del Subappennino. Fiocchi di neve a Celle San Vito, Anzano di Puglia, Accadia e Faeto #ANSA x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.