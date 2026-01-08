Neve irraggiamento e inversioni termiche | perché la Romagna ha tremato dal freddo Ma i record restano molto lontani

L’ondata di freddo che ha interessato la Romagna, accompagnata da neve e inversioni termiche, ha portato a temperature minime notevolmente basse, in particolare nelle zone di pianura ancora imbiancate. Questo fenomeno climatico ha suscitato preoccupazioni e timori, ma i record storici rimangono ancora lontani. Di seguito, analizziamo le cause e le caratteristiche di questa ondata di freddo, per comprenderne l’impatto sulla regione.

L'ondata di freddo che ha interessato la Romagna dopo la nevicata dell'Epifania ha fatto registrare temperature minime molto basse, soprattutto nelle aree di pianura ancora imbiancate. A fare il punto è Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e presidente dell'Ampro (Associazione meteo.

