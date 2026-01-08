Neve gelo e scuole ko a Casenuove e Camerano

Nella notte, neve e gelo hanno causato disagi a Casenuove e Camerano, mettendo a dura prova le squadre di soccorso della Valmusone. Le condizioni meteorologiche hanno reso necessario intervenire per garantire la sicurezza e ripristinare le normali attività, coinvolgendo anche le scuole. La situazione richiede attenzione continua per affrontare le conseguenze di un’ondata di maltempo che ha interessato l’area.

E' stata una notte di disagi e lavoro per le squadre di soccorso in Valmusone che hanno fatto fronte all' emergenza neve. Da una ricognizione stradale fatta ieri mattina a Osimo le strade risultavano transitabili e il trasporto scolastico garantito. Alcuni genitori hanno segnalato infiltrazioni alla primaria di Casenuove nelle aule troppo fredde per essere frequentate in questi giorni. "Abbiamo svolto un sopralluogo con gli uffici tecnici e l'assessore alle manutenzioni, Jacopo Angeletti dove il personale ci ha segnalato alcuni problemi. Il primo legato all'impianto di riscaldamento che alle 8 non funzionava ma nel giro di 20 minuti è stata riazionata – ha spiegato la sindaca Michela Glorio -.

