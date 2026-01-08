Neve emergenza finita Resta l’allerta ghiaccio I ragazzi tornano a scuola

La nevicata dell’Epifania ha causato disagi, ma l’emergenza è terminata. Restano ancora alcune criticità legate alla formazione di ghiaccio, quindi è importante prestare attenzione durante gli spostamenti. Le scuole sono tornate regolarmente in attività e la viabilità si è stabilizzata. Si consiglia di verificare sempre le condizioni del traffico prima di mettersi in viaggio, per garantire sicurezza e fluidità.

Scuole aperte e viabilità ormai regolare. Si è conclusa nella giornata di ieri l’emergenza legate alla nevicata che ha colpito nella giornata dell’Epifania. Una giornata di grande impegno anche per i vigili del fuoco chiamati, nell’arco di poche ore, a effettuare oltre 50 interventi. Un buon numero anche per automobilisti in difficoltà, soprattutto nella fase iniziale della nevicata. Il peggio, ad ogni modo, sembra ormai alle spalle e le lezioni, oggi, saranno così regolari in tutto il territorio. Un rientro posticipato per bambini e ragazzi che tornano così a sedersi sui banchi dopo una pausa durata quasi 20 giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Neve, emergenza finita. Resta l’allerta ghiaccio. I ragazzi tornano a scuola Leggi anche: Ghiaccio, neve e vento: allerta meteo in Toscana Leggi anche: Usa, tempeste di neve e ghiaccio: nel Midwest è ancora emergenza Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Neve, emergenza finita. Resta l’allerta ghiaccio. I ragazzi tornano a scuola; EMILIA-ROMAGNA: Maltempo neve, emergenza finita ma allerta gelo; La città imbiancata dalla neve Disagi in A14 e Appennino. Emergenza neve e ghiaccio ormai superata, ma il freddo non allenta la morsa, con temperature attorno allo zero e di notte anche al di sotto. - facebook.com facebook Rientrata l'emergenza neve a Tolentino, interventi per rimuovere i rami spezzati. Il Comune aveva chiuso le scuole per oggi. Danneggiati alcuni veicoli #ANSA x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.