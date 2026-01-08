Neve ed effetto albedo temperature d' altri tempi in Romagna | toccati i -13 a San Martino in Villafranca

In Romagna, le temperature notturne sono scese fino a -13°C a San Martino in Villafranca, grazie a un cielo sereno e all’effetto albedo. Questi fattori hanno contribuito a un calo delle temperature che riporta condizioni tipiche di altri tempi. L’allerta gialla della Protezione civile evidenzia l’importanza di prestare attenzione alle condizioni climatiche particolarmente rigide in questa fase.

Il rasserenamento del cielo e l'effetto albedo sono tra i principali fattori che hanno contribuito al sensibile calo delle temperature notturne, come segnalato dall'allerta gialla diramata dalla Protezione civile. La Romagna si è risvegliata completamente ibernata, in uno scenario che non si.

