Neve e lastre di ghiaccio lasciate davanti alle scuole si poteva fare di meglio

Da riminitoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la nevicata del 6 gennaio, il Comune di Rimini ha scelto di mantenere aperte le scuole, ritenendo questa decisione corretta. Tuttavia, sono state riscontrate alcune criticità, come la presenza di neve e lastre di ghiaccio davanti agli edifici scolastici. In questa nota, si analizzano le misure adottate e si riflette sulla gestione delle condizioni meteorologiche in relazione alla sicurezza degli studenti.

La redazione riceve la seguente lettera e pubblica: "Passata l'attesa nevicata del 6 Gennaio, il Comune di Rimini ha deciso, giustamente a parere di chi scrive, di mantenere aperte le scuole. Purtroppo però era altrettanto attesa l'importante gelata di questa notte, con temperature che hanno. 🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

