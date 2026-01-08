Neve e ghiaccio a Siena attivata la macchina comunale

Il Comune di Siena ha attivato questa mattina la macchina operativa in risposta alle precipitazioni nevose registrate tra le 6 e le 7, che hanno provocato la formazione di ghiaccio sulle strade. L'intervento mirato mira a garantire la sicurezza stradale e a gestire efficacemente le condizioni meteorologiche avverse. La gestione tempestiva mira a minimizzare i disagi e a preservare la viabilità cittadina.

(Adnkronos) – Attivata immediatamente questa mattina, giovedì 8 gennaio, la macchina operativa del Comune di Siena per far fronte alla precipitazione nevosa che si è abbattuta sul territorio fra le ore 6 e le ore 7, con la conseguente formazione di ghiaccio sulle strade. Con un'apposita ordinanza del sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, sono state.

Toscana nel gelo, freddo intenso e ghiaccio sulle strade. Neve a Siena, scuole chiuse - Temperature con valori al di sotto dello zero in quasi tutta la Regione. lanazione.it

Siena si sveglia sotto la neve, scuole chiuse - Per la possibile formazione di ghiaccio a causa delle basse temperature chiusi anche i centri anziani e per disabili ... rainews.it

Emergenza neve e ghiaccio ormai superata, ma il freddo non allenta la morsa, con temperature attorno allo zero e di notte anche al di sotto. - facebook.com facebook

Una nuova ondata di neve e ghiaccio ha colpito l’Europa occidentale: in particolare, dopo una breve pausa, la neve ha ripreso a cadere su parte della Francia e a l'Île-de-France, la regione di Parigi. Montmartre, la celebre collina dominata dal Sacro Cuore, si x.com

