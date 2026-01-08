Neve e gelo al Centronordtorna pioggia

Nel Centro Nord si registrano diffuse gelate e temperature sotto zero, anche in pianura, a causa di condizioni di neve e gelo. La situazione meteorologica si mantiene stabile, con l’arrivo di piogge che interesseranno alcune aree della regione. È importante prestare attenzione alle condizioni del terreno e alle possibili difficoltà di circolazione. Le temperature minime si attestano al di sotto dello zero, contribuendo a un clima tipicamente invernale.

10.56 Gelate diffuse nelle regioni del Centro Nord, con temperature minime sotto lo zero, anche in pianura. In arrivo ancora piogge e neve nel fine-settimana. Neve e ghiaccio a Siena. Scuole chiuse di ogni ordine e grado. Decine di operai al lavoro con mezzi spargisale e lame. Allerta gialla in tutta la Toscana per le temperature minime notturne: -12 al Passo Radici,-9,5 a Pieve Santo Stefano -6,2 a Montopoli, -4,4 a Firenze". Lo riferisce il governatore Giani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Meteo, Natale sotto zero: in arrivo pioggia, gelo e neve sull’Italia Leggi anche: Italia nella morsa del gelo, ma stop a pioggia e neve La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Italia nella morsa del gelo, ma stop a pioggia e neve - Dopo il maltempo delle ultime ore ancora impegnati in decine di interventi gli uomini della protezione civile e le squadre dei Vigili del fuoco ... tgcom24.mediaset.it

Capodanno al gelo al Nord, pioggia nel pomeriggio sulle zone tirreniche. Forte vento in Liguria e Toscana - Perturbazione in arrivo nel weekend con precipitazioni intense domenica nelle regioni del Centro e mareggiate sulle coste. corriere.it

Maltempo/ Pioggia e neve a sud, termometro sotto zero - Maltempo/ Pioggia e neve a sud, termometro sotto zero Temperature ancora in picchiata, l'Italia nella morsa del gelo Roma, 16 dic. ecodibergamo.it

Allerta Meteo, epifania GLACIALE! Bufere di NEVE al Centro/Nord, da domani si spostano al Sud! MAPPE

Consigli utili in caso di neve e gelo dalla Protezione civile ️️ facebook

+++ ALLERTA #METEO, ITALIA IN PIENA EMERGENZA MALTEMPO, GELO E NEVE. SCUOLE CHIUSE ANCHE DOMANI IN MOLTI COMUNI | ELENCO x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.