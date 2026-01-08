Neve e gelo a Centro-Nordtorna pioggia

Neve e gelo interessano le regioni del Centro-Nord, dove si registrano temperature minime sotto lo zero, anche in pianura. Contestualmente, è prevista l’arrivo di piogge che interesseranno diverse zone. Le condizioni climatiche richiedono attenzione, soprattutto per la circolazione e le attività all’aperto. Analizziamo nel dettaglio le previsioni e le misure da adottare per affrontare questa ondata di maltempo.

10.56 Gelate diffuse nelle regioni del Centro Nord, con temperature minime sotto lo zero, anche in pianura. In arrivo ancora piogge e neve nel fine-settimana. Neve e ghiaccio a Siena. Scuole chiuse di ogni ordine e grado. Decine di operai al lavoro con mezzi spargisale e lame. Allerta gialla in tutta la Toscana per le temperature minime notturne: -12 al Passo Radici,-9,5 a Pieve Santo Stefano -6,2 a Montopoli, -4,4 a Firenze". Lo riferisce il governatore Giani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

