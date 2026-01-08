Neve e gelo a Centro-Nordtorna pioggia

Da servizitelevideo.rai.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Neve e gelo interessano le regioni del Centro-Nord, dove si registrano temperature minime sotto lo zero, anche in pianura. Contestualmente, è prevista l’arrivo di piogge che interesseranno diverse zone. Le condizioni climatiche richiedono attenzione, soprattutto per la circolazione e le attività all’aperto. Analizziamo nel dettaglio le previsioni e le misure da adottare per affrontare questa ondata di maltempo.

10.56 Gelate diffuse nelle regioni del Centro Nord, con temperature minime sotto lo zero, anche in pianura. In arrivo ancora piogge e neve nel fine-settimana. Neve e ghiaccio a Siena. Scuole chiuse di ogni ordine e grado. Decine di operai al lavoro con mezzi spargisale e lame. Allerta gialla in tutta la Toscana per le temperature minime notturne: -12 al Passo Radici,-9,5 a Pieve Santo Stefano -6,2 a Montopoli, -4,4 a Firenze". Lo riferisce il governatore Giani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Leggi anche: Neve e gelo al Centronord,torna pioggia

Leggi anche: Allerta meteo, cambia la traiettoria del ciclone dell’Epifania: gelo intenso al Nord, neve abbondante al Centro e al Sud

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

neve gelo centro nordtornaAncora neve e gelo al Nord, disagi e voli dirottati - Prosegue l'ondata di maltempo, si abbassano le temperature e arriva il gelo: la giornata di oggi è caratterizzata da venti forti, freddo, temporali e neve fino a quote molto basse al centro- ansa.it

neve gelo centro nordtornaECMWF, Centro Meteo Europeo, il GELO artico verso l’Italia: neve in pianura - Inizia il 2026, l'atmosfera sopra l'Europa sembra aver deciso di cambiare bruscamente registro. msn.com

neve gelo centro nordtornaMeteo, dal CALDO al GELO in 72 ore: arriva la Neve sull’Italia - Dal caldo anomalo al gelo in appena 72 ore: l’Italia si prepara a un brusco calo termico con ritorno della neve su Alpi e Appennino ... meteogiornale.it

Neve e ghiaccio sulla Grande Muraglia Cinese

Video Neve e ghiaccio sulla Grande Muraglia Cinese

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.