Neve disagi per andare in ospedale
Le abbondanti nevicate dell’Epifania hanno causato disagi alla viabilità nell’area appenninica, rendendo più difficile raggiungere gli ospedali della zona. La neve ha infatti limitato i collegamenti e rallentato i mezzi di soccorso, creando criticità nel percorso di assistenza sanitaria. Si consiglia di verificare le condizioni del traffico prima di mettersi in viaggio e di adottare le necessarie precauzioni.
Si sa che l’Epifania "tutte le feste porta via", ma questa volta la festa ha sicuramente lasciato la neve, con un po’ di disagi per l’area appenninica. A Camerino in particolare qualche problema di viabilità si è registrato nella serata di martedì. Nell’area interna del presidio ospedaliero ci sono stati dei disagi nel primo mattino di ieri, durante l’ingresso dei pazienti e del personale del primo turno, mentre nei quartieri di San Paolo e Fonte San Venanzio le strade sono rimaste bianche e poco percorribili fino all’arrivo degli spartineve. Nel pomeriggio di martedì in centro cittadino, dove c’è l’altitudine più elevata, la neve caduta arrivava a misurare 20 centimetri intorno alle 18. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Neve a Bergamo, disagi
Leggi anche: A Montepiano la prima neve. Ma senza disagi
Neve, disagi per andare in ospedale; Tutta la provincia sotto la neve, tanti i disagi: oggi scuole chiuse in molti comuni; Befana con la neve, paura a Osimo: camion dei vigili del fuoco contro un’auto; Neve in Emilia-Romagna e Bologna: disagi in A14, voli in ritardo e scuole chiuse. Nuova allerta per il ghiaccio.
Pericolo neve: auto va fuori strada e cade in una scarpata. Mamma e due bimbe in ospedale - Grave incidente a San Benedetto Val di Sambro: le piccole di 10 e 11 anni e la donna non sono gravi. msn.com
Una Befana piena di neve. Forti disagi in provincia, un’auto nella scarpata - In città non si sono fermate le iniziative con la Vecchina e Zuppi sul trishow. msn.com
Neve nel Reatino fino a bassa quota: disagi alla viabilità - Il brusco calo termico iniziato nel tardo pomeriggio nel Reatino ha portato la prima neve anche a bassa quota. ilmessaggero.it
STORMEN JOHANNES DISTRUGGE PARTI DELLA SVEZIA E DELLA FINLANDIA
Occhio alla Notizia. . Epifania caratterizzata dalla neve nel Pesarese: disagi diffusi dalla costa all’entroterra, diversi gli interventi di soccorso. Oltre sessanta mezzi al lavoro. - facebook.com facebook
Neve a Parigi: cancellati oltre 100 voli e sospesi gli autobus nell'Ile-de-France. Il Ministro dei Trasporti invita alla massima prudenza per pioggia gelata e disagi. #Parigi #neve #trasporti x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.