Le abbondanti nevicate dell’Epifania hanno causato disagi alla viabilità nell’area appenninica, rendendo più difficile raggiungere gli ospedali della zona. La neve ha infatti limitato i collegamenti e rallentato i mezzi di soccorso, creando criticità nel percorso di assistenza sanitaria. Si consiglia di verificare le condizioni del traffico prima di mettersi in viaggio e di adottare le necessarie precauzioni.

Si sa che l’Epifania "tutte le feste porta via", ma questa volta la festa ha sicuramente lasciato la neve, con un po’ di disagi per l’area appenninica. A Camerino in particolare qualche problema di viabilità si è registrato nella serata di martedì. Nell’area interna del presidio ospedaliero ci sono stati dei disagi nel primo mattino di ieri, durante l’ingresso dei pazienti e del personale del primo turno, mentre nei quartieri di San Paolo e Fonte San Venanzio le strade sono rimaste bianche e poco percorribili fino all’arrivo degli spartineve. Nel pomeriggio di martedì in centro cittadino, dove c’è l’altitudine più elevata, la neve caduta arrivava a misurare 20 centimetri intorno alle 18. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Neve, disagi per andare in ospedale

Leggi anche: Neve a Bergamo, disagi

Leggi anche: A Montepiano la prima neve. Ma senza disagi

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Neve, disagi per andare in ospedale; Tutta la provincia sotto la neve, tanti i disagi: oggi scuole chiuse in molti comuni; Befana con la neve, paura a Osimo: camion dei vigili del fuoco contro un’auto; Neve in Emilia-Romagna e Bologna: disagi in A14, voli in ritardo e scuole chiuse. Nuova allerta per il ghiaccio.

Pericolo neve: auto va fuori strada e cade in una scarpata. Mamma e due bimbe in ospedale - Grave incidente a San Benedetto Val di Sambro: le piccole di 10 e 11 anni e la donna non sono gravi. msn.com