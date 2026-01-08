Neve difficoltà per l’Appennino Bus corse soppresse o in ritardo

La recente nevicata ha interessato l’Appennino, causando difficoltà alla viabilità. A Cesena, le strade principali sono state ripulite, garantendo comunque il transito, seppur con attenzione al ghiaccio e alle condizioni di sicurezza. Alcuni bus hanno subito ritardi o sospensioni, mentre i pedoni e i ciclisti sono invitati a prestare cautela. La situazione richiede prudenza, ma la rete stradale si sta progressivamente ristabilendo.

Strade nere e marciapiedi in stile dalmata. Ieri Cesena si è svegliata nel giorno del post nevicata trovando arterie in grandissima parte pulite e viabilità garantita, anche se con qualche attenzione in più richiesta ai pedoni e ai ciclisti per via della presenza di ghiaccio. E’ stato comunque un sospiro di sollievo per i tanti che sono usciti di casa di buona mattina per andare al lavoro o recarsi a scuola, dal momento che gli istituti di ogni ordine e grado, come anticipato martedì dal sindaco, sono stati regolarmente aperti. A riguardo i commenti delle famiglie sono stati positivi, in particolare i genitori degli alunni più piccoli, che avrebbero avuto difficoltà a restare a casa a occuparsi di loro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

