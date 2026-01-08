Neve blackout di 24 ore all’Alpe di Poti

A causa della neve abbondante caduta la vigilia della Befana e del maltempo, l’Alpe di Poti ha sperimentato un blackout di 24 ore. La situazione ha causato disagi alla viabilità e alle attività locali, richiedendo interventi di emergenza per ripristinare i servizi essenziali. La regione sta monitorando l’evoluzione delle condizioni meteorologiche per garantire la sicurezza di residenti e visitatori.

Arezzo, 8 gennaio 2026 – La neve caduta la vigilia della Befana e il maltempo hanno creato disagi non solo alla viabilità. Problemi si sono registrati anche alla linea elettrica e telefonica di alcune utenze cittadine. E' stata ripristinata solo alle ore 12.50 di ieri mattina la linea di energia elettrica che ha messo in emergenza molti sistemi di telecomunicazioni all'Alpe di Pot i. Il guasto, verificatosi alle ore 13 circa di martedì 6 gennaio, è stato causato dallo strappo dei cavi di media tensione verso il versante della Valtiberina, a causa del peso del ghiaccio depositato su di essi unito anche al forte vento che è soffiato nelle ultime ore.

