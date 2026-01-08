Neve a Siena | scuole chiuse operai del comune a lavoro per liberare le strade

A Siena, la neve ha causato la chiusura delle scuole e dei centri diurni per anziani e disabili. Le autorità comunali sono impegnate con i lavori di sgombero delle strade per garantire la sicurezza e il transito. La situazione richiede attenzione e collaborazione da parte della comunità, mentre le operazioni di pulizia continuano per ripristinare le condizioni normali.

