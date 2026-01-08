Neve a Napoli quali sono le condizioni climatiche per una nevicata sulla città

A Napoli, le nevicate in città sono rare e richiedono condizioni climatiche specifiche. Per una nevicata significativa, è necessario un calo delle temperature e una perturbazione proveniente dal nord o dall’est europeo. Sebbene la neve possa occasionalmente scendere in città, l’accumulo è meno frequente. L’ultima nevicata degna di nota si è verificata nel 2018, dimostrando come queste condizioni siano piuttosto eccezionali nel contesto napoletano.

