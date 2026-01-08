Neve a Milano per le Olimpiadi? In arrivo la svolta meteo | ecco cosa dicono le previsioni

A poche settimane dall’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, cresce l’interesse per le condizioni meteorologiche. Le previsioni indicano possibili variazioni del clima, sollevando dubbi sulla presenza di neve a Milano durante l’evento. È importante monitorare gli aggiornamenti per comprendere eventuali cambiamenti e pianificare al meglio le attività legate alla manifestazione.

Mancano solo poche settimane all'inizio delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 e l'attenzione degli appassionati si concentra anche sul meteo e la possibilità di vedere la neve cadere e posarsi sul capoluogo lombardo. Le previsioni parlano del fatto che nelle prossime settimane potremmo trovarci di fronte a una possibile svolta, anche se il quadro resta complesso e molto diverso tra città e località di montagna. Ma per l'inizio dei giochi vedremo la neve vera? O dovremo accontentarci di quella artificiale?

