Neve a Bruxelles ecco Palazzo Berlaymont sede della Commissione Ue imbiancato
A Bruxelles, la neve ha coperto la sede della Commissione Europea, Palazzo Berlaymont, creando un paesaggio invernale. Le immagini mostrano l'edificio imbiancato dopo la nevicata che ha interessato la città, offrendo uno scenario tipicamente stagionale nel cuore della capitale europea.
(Agenzia Vista) Bruxelles, 08 gennaio 2026 Le immagini della sede della Commissione Ue, Palazzo Berlaymont, imbiancato dopo la nevicata che ha colpito Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
