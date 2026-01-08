Neve a Bruxelles ecco Palazzo Berlaymont sede della Commissione Ue imbiancato – Il video

A Bruxelles, la neve ha coperto Palazzo Berlaymont, sede della Commissione Europea. Le immagini mostrano l’edificio imbiancato dopo la nevicata del 8 gennaio 2026. Questo evento atmosferico ha temporaneamente modificato il paesaggio urbano, evidenziando l’aspetto più tranquillo e silenzioso della città in una giornata di neve.

Merz a Palazzo Berlaymont, bilaterale con von der Leyen - Il cancelliere Friedrich Merz è arrivato a Palazzo Berlaymont dove incontrerà la presidente della Commissione Ursula von der Leyen sul cruciale dossier dell'uso dei beni russi congelati. ansa.it

Un’ondata di gelo e #neve sta investendo l’Europa. Centinaia i voli cancellati a Bruxelles, Amsterdam e Parigi. E proprio nella capitale francese c’è chi scende da #Montmartre con gli sci. #Tg1 - facebook.com facebook

La neve paralizza l'Europa: voli bloccati a Parigi, Bruxelles e Amsterdam x.com

