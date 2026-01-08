Neve a Bruxelles ecco Palazzo Berlaymont sede della Commissione Ue imbiancato – Il video
A Bruxelles, la neve ha coperto Palazzo Berlaymont, sede della Commissione Europea. Le immagini mostrano l’edificio imbiancato dopo la nevicata del 8 gennaio 2026. Questo evento atmosferico ha temporaneamente modificato il paesaggio urbano, evidenziando l’aspetto più tranquillo e silenzioso della città in una giornata di neve.
(Agenzia Vista) Bruxelles, 08 gennaio 2026 Le immagini della sede della Commissione Ue, Palazzo Berlaymont, imbiancato dopo la nevicata che ha colpito Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev
