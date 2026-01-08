Nessun rimborso per gli operatori del 118 impiegati nelle isole minori la Cisl insorge | Grave discriminazione

Da messinatoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cisl Fp Messina segnala la difficile condizione dei lavoratori del 118 nelle isole minori della provincia, che devono sostenere i costi dei trasferimenti marittimi senza alcun rimborso. Questa situazione rappresenta una discriminazione grave e inaccettabile, che evidenzia le difficoltà operative e le disparità di trattamento nel servizio di emergenza sanitaria locale.

La Cisl Fp Messina denuncia nuovamente la grave e inaccettabile situazione che coinvolge i lavoratori della SEUS 118 in servizio presso le Isole Minori della provincia di Messina, costretti da tempo a sostenere personalmente i costi dei trasferimenti via mare per raggiungere il luogo di lavoro. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

Leggi anche: “Sentinelle nelle professioni, contro la violenza”: seminario per gli operatori del benessere

Leggi anche: Saldatori, impiegati e operatori sanitari

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.