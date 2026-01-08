Nessun finale segreto per Stranger Things | smentita la teoria del Conformity Gate Ma gli account Netflix fanno sperare i fan
Nessun finale nascosto o episodio segreto per Stranger Things: la teoria del “Conformity Gate” è stata ufficialmente smentita. I fratelli Duffer hanno confermato che la serie si conclude con l’ottavo episodio, uscito il 1° gennaio. Nonostante ciò, alcuni account Netflix sui social hanno alimentato speranze tra i fan, lasciando aperta qualche possibilità di contenuti aggiuntivi o novità future.
Nessun finale alternativo. Nessun episodio segreto. Per i fan di Stranger Things che ancora speravano nella teoria del Conformity Gate (per chi non sa cosa sia la spieghiamo tra poco) questa notte è arrivata la doccia fredda: i fratelli Duffer hanno veramente chiuso la serie Netflix con l’episodio numero 8, uscito lo scorso 1 gennaio. Il vero finale è quello che già (quasi) tutti hanno scoperto a Capodanno. Netflix però il 7 gennaio, data in cui secondo la teoria doveva uscire il nono (segretissimo) episodio, ha condiviso qualcosa sugli account ufficiali, facendo comunque sperare, invano, i fan. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
