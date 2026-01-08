Neres verso Inter-Napoli | recupero in bilico decisione imminente

La partita tra Inter e Napoli prevista domenica a San Siro potrebbe essere influenzata dalla condizione di David Neres. Il suo recupero rimane incerto, e una decisione definitiva è attesa a breve. La squadra si prepara in vista del confronto, valutando attentamente le possibilità di poter contare sul giocatore nel match. La scelta finale avrà ripercussioni sulla formazione e sulle strategie di entrambe le squadre.

La preparazione del big match di domenica a San Siro passa inevitabilmente dalle condizioni di David Neres. . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Neres verso Inter-Napoli: recupero in bilico, decisione imminente Leggi anche: Neres tenta il recupero per Inter-Napoli, Lang pronto Leggi anche: Napoli, Spinazzola si avvicina al recupero ma c’è Gutierrez. Neres verso una maglia da titolare (Corsport) Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il Napoli verso l'Hellas Verona senza Neres: corsa contro il tempo per recuperarlo per la trasferta con l'Inter; Neres infortunato, rischia di saltare anche Inter-Napoli: chi gioca al suo posto? Conte verso il rilancio di Lang; Infortunio Neres: gli aggiornamenti in vista di Inter-Napoli; Napoli, infortunio alla caviglia per Neres: rischia l'Inter. Napoli, sospiro di sollievo per Neres: ora corsa verso l’Inter - Nessuna lesione per David Neres: il Napoli tira un sospiro di sollievo e prepara il recupero lampo per la sfida con l’Inter. europacalcio.it

Infortunio Napoli, per Neres la speranza è la sfida contro l'Inter - match di San Siro è una speranza, quasi una scommessa, senz'altro un braccio di ferro con il dolore. ilmattino.it

Neres tenta il recupero per Inter-Napoli, Lang pronto - In casa Napoli l’attenzione è tutta sulle condizioni di ... forzazzurri.net

GdS - Neres lascia l'Olimpico in stampelle, oggi le novità verso l' #Inter: il punto x.com

GOOOOLLLLLLL!!! NAPOLI IN VANTAGGIOOOOO!!! Neres sblocca il match verso la fine del primo tempo! Forza ragazzi - facebook.com facebook

