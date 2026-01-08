Neres sta continuando le terapie domani si capirà se ci sarà contro l’Inter

David Neres sta proseguendo le terapie dopo l’infortunio subito contro la Lazio. La sua presenza nella partita contro l’Inter di domenica sera a San Siro rimane ancora incerta, in attesa di ulteriori valutazioni che saranno fatte domani. Neres ha saltato la sfida di ieri contro l’Hellas Verona, e il suo recupero sarà determinante per la scelta dell’allenatore.

David Neres si sta pian piano riprendendo dall’infortunio subito contro la Lazio ed è ancora in dubbio se ci sarà o meno contro l’Inter nel match di domenica sera a San Siro, dopo aver saltato quello contro l’Hellas Verona di ieri. Solo negli ultimi due mesi, il brasiliano ha messo a segno 3 gol e 1 assist in campionato. Le condizioni di Neres. Come riportato da Massimo Ugolini a Sky Sport: « Neres continua le terapie, domani dovrebbe essere una giornata importante per capire se sarà presente in partita. Il suo futuro è avvolto dalla prudenza, nessuno si sbilancia, domani potrebbe essere importante per capire la sua disponibilità ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Neres sta continuando le terapie, domani si capirà se ci sarà contro l’Inter Leggi anche: Francesca Fialdini ci sarà alla prossima di Ballando con le Stelle, in queste ore capirà se può proseguire Leggi anche: Cagliari, come sta Belotti dopo il brutto infortunio? Ecco come sta continuando il suo percorso di recupero, le ultimissime La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. SKY - Neres, ancora terapie: prudenza sul ritorno in campo. Politano affaticato - David Neres, ad oggi, non sarebbe ancora pronto: domani nuove prove. msn.com

Infortunio Napoli, per Neres la speranza è la sfida contro l'Inter - match di San Siro è una speranza, quasi una scommessa, senz'altro un braccio di ferro con il dolore. ilmattino.it

Ambrosino, Anguissa, Beukema, De Bruyne, Gilmour, Lukaku, Neres, Vergara e Mazzocchi squalificato. Se Alex Meret non avesse recuperato, potremmo quasi schierare una formazione completa con gli infortunati. Quando continuo a scrivere da settimane ch - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.