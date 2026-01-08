Neres sta continuando le terapie domani si capirà se ci sarà contro l’Inter

Da ilnapolista.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

David Neres sta proseguendo le terapie dopo l’infortunio subito contro la Lazio. La sua presenza nella partita contro l’Inter di domenica sera a San Siro rimane ancora incerta, in attesa di ulteriori valutazioni che saranno fatte domani. Neres ha saltato la sfida di ieri contro l’Hellas Verona, e il suo recupero sarà determinante per la scelta dell’allenatore.

David Neres si sta pian piano riprendendo dall’infortunio subito contro la Lazio ed è ancora in dubbio se ci sarà o meno contro l’Inter nel match di domenica sera a San Siro, dopo aver saltato quello contro l’Hellas Verona di ieri. Solo negli ultimi due mesi, il brasiliano ha messo a segno 3 gol e 1 assist in campionato. Le condizioni di Neres. Come riportato da Massimo Ugolini a Sky Sport: « Neres continua le terapie, domani dovrebbe essere una giornata importante per capire se sarà presente in partita. Il suo futuro è avvolto dalla prudenza, nessuno si sbilancia, domani potrebbe essere importante per capire la sua disponibilità ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

neres sta continuando le terapie domani si capir224 se ci sar224 contro l8217inter

© Ilnapolista.it - Neres sta continuando le terapie, domani si capirà se ci sarà contro l’Inter

Leggi anche: Francesca Fialdini ci sarà alla prossima di Ballando con le Stelle, in queste ore capirà se può proseguire

Leggi anche: Cagliari, come sta Belotti dopo il brutto infortunio? Ecco come sta continuando il suo percorso di recupero, le ultimissime

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

neres sta continuando terapieSKY - Neres, ancora terapie: prudenza sul ritorno in campo. Politano affaticato - David Neres, ad oggi, non sarebbe ancora pronto: domani nuove prove. msn.com

Infortunio Napoli, per Neres la speranza è la sfida contro l'Inter - match di San Siro è una speranza, quasi una scommessa, senz'altro un braccio di ferro con il dolore. ilmattino.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.