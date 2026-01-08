Nella tempesta di neve e su un sentiero chiuso i soccorritori | Abbiamo rischiato la vita per salvarlo Multato
In una giornata di neve intensa e condizioni difficili, un escursionista di 31 anni di Camerino è stato recuperato dal Soccorso alpino e speleologico a Macerata. Nonostante il rischio per i soccorritori, l’intervento si è reso necessario per assicurare la sicurezza del giovane, che si trovava in pericolo su un sentiero chiuso. L’episodio evidenzia i pericoli delle escursioni in condizioni meteo avverse e l’impegno delle squadre di soccorso.
Macerata, 8 gennaio 2025 – Paura per un escursionista, un 31enne di Camerino, recuperato dalla squadra del Soccorso alpino e speleologico in condizioni meteo estreme. L’intervento è durato circa 10 ore. La strada chiusa e pericolosa d’inverno. Secondo le ricostruzioni, martedì il giovane è partito da solo passando per le piste di Bolognola; all’incrocio per Castel Manardo, avrebbe chiesto ad alcune persone come raggiungere il Rifugio del Fargno. “In base a un’ordinanza del Comune la strada è chiusa, c’è anche il cartello stradale”, spiega Francesco Gargano, capo stazione di Macerata, intervenuto sul posto insieme al vice capo stazione Massimo Riganelli e al tecnico Andrea Lucarelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Nella tempesta di neve e su un sentiero chiuso, i soccorritori: "Abbiamo rischiato la vita per salvarlo". Multato
