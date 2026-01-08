Nella morsa del Generale Inverno | in arrivo gelate e strade ghiacciate L’esperto | Temperature fino a -5

Le temperature si abbassano ulteriormente, con gelate previste fino a -5°C sulla piana fiorentina e in val di Chiana. L’esperto suggerisce di prestare attenzione alle strade ghiacciate e alle condizioni atmosferiche, che richiedono cautela negli spostamenti. È importante adottare le misure necessarie per garantire sicurezza durante questa fase di clima rigido, caratterizzata da temperature minime significative in tutta la regione.

Firenze, 8 gennaio 2026 – "Occhio alle gelate di stamani, quando ci attendiamo fino a -5 sulla piana fiorentina e in val di Chiana. Lungo la costa, invece, le temperature oscilleranno intorno allo zero". A mettere in guardia dal rischio ghiaccio è Bernardo Gozzini, amministratore unico del consorzio Lamma. Risveglio polare in Toscana, gelo dopo la neve: "Fino a -8 gradi, in arrivo la mattina più fredda" Cosa dobbiamo attenderci nelle prossime ore? "Oggi sarà la mattinata più fredda di questa fase. Già ieri, nelle pianure interne, siamo scesi sotto lo zero nelle prime ore del mattino, con Firenze intorno allo zero.

