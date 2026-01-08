Nella morsa del Generale Inverno | in arrivo gelate e strade ghiacciate L’esperto | Temperature fino a -5

Da lanazione.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le temperature si abbassano ulteriormente, con gelate previste fino a -5°C sulla piana fiorentina e in val di Chiana. L’esperto suggerisce di prestare attenzione alle strade ghiacciate e alle condizioni atmosferiche, che richiedono cautela negli spostamenti. È importante adottare le misure necessarie per garantire sicurezza durante questa fase di clima rigido, caratterizzata da temperature minime significative in tutta la regione.

Firenze, 8 gennaio 2026 – “Occhio alle gelate di stamani, quando ci attendiamo fino a -5 sulla piana fiorentina e in val di Chiana. Lungo la costa, invece, le temperature oscilleranno intorno allo zero”. A mettere in guardia dal rischio ghiaccio è Bernardo Gozzini, amministratore unico del consorzio Lamma. Risveglio polare in Toscana, gelo dopo la neve: “Fino a -8 gradi, in arrivo la mattina più fredda” Cosa dobbiamo attenderci nelle prossime ore? “Oggi sarà la mattinata più fredda di questa fase. Già ieri, nelle pianure interne, siamo scesi sotto lo zero nelle prime ore del mattino, con Firenze intorno allo zero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

nella morsa del generale inverno in arrivo gelate e strade ghiacciate l8217esperto temperature fino a 5

© Lanazione.it - Nella morsa del Generale Inverno: in arrivo gelate e strade ghiacciate. L’esperto: “Temperature fino a -5”

Leggi anche: Temperature in picchiata fino a 5 gradi, neve in collina e gelate in pianura

Leggi anche: Il 2026 inizia con freddo e gelate: temperature fino a -5

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Meteo, nuova settimana: maltempo invernale da nord a sud, gli aggiornamenti; Arriva il generale Inverno! L'Epifania porta piogge e nevicate a bassa quota, l'analisi di Federico Brescia.

Il Generale Inverno alza la voce, in arrivo una lunga fase gelida sull'Italia - Nel cuore dell’Inverno c'è un fenomeno meteorologico affascinante che può avere un impatto significativo sul clima europeo e italiano: le onde gelide provenienti dalle latitudini artiche. ilmeteo.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.