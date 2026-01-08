Nel weekend freddo e maltempo in Italia meteo regione per regione

Nel fine settimana, il maltempo e il freddo intenso interessano diverse regioni italiane. Le temperature minime nel centro-nord sono scese sotto lo zero, coinvolgendo anche zone di pianura. Le condizioni meteorologiche variano da regione a regione, richiedendo attenzione alle previsioni locali per affrontare al meglio le giornate di questo periodo.

AGI - Italia nella morsa del gelo. Oggi  sulle regioni del  centro-nord le temperature minime  sono scese abbondantemente sotto lo zero anche su molte zone di pianura.  Correnti umide  anticipano l'arrivo di una fase di  maltempo, con un  impulso freddo  che porterà  piogge e neve nel weekend. Nel corso della giornata odierna sono previste condizioni  meteo più stabili  sull'Italia con qualche residua pioggia sulle regioni del sud, specie su Calabria e Sicilia. Per domani, invece, le  previsioni  segnalano un progressivo  peggioramento del tempo  con qualche  nevicata a bassa quota  sulle regioni settentrionali, specie sui settori alpini e poi piogge lungo le regioni tirreniche del centro-sud. 🔗 Leggi su Agi.it

