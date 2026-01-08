Nel fine settimana, il maltempo e il freddo intenso interessano diverse regioni italiane. Le temperature minime nel centro-nord sono scese sotto lo zero, coinvolgendo anche zone di pianura. Le condizioni meteorologiche variano da regione a regione, richiedendo attenzione alle previsioni locali per affrontare al meglio le giornate di questo periodo.

AGI - Italia nella morsa del gelo. Oggi sulle regioni del centro-nord le temperature minime sono scese abbondantemente sotto lo zero anche su molte zone di pianura. Correnti umide anticipano l'arrivo di una fase di maltempo, con un impulso freddo che porterà piogge e neve nel weekend. Nel corso della giornata odierna sono previste condizioni meteo più stabili sull'Italia con qualche residua pioggia sulle regioni del sud, specie su Calabria e Sicilia. Per domani, invece, le previsioni segnalano un progressivo peggioramento del tempo con qualche nevicata a bassa quota sulle regioni settentrionali, specie sui settori alpini e poi piogge lungo le regioni tirreniche del centro-sud. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Nel weekend freddo e maltempo in Italia, meteo regione per regione

Leggi anche: Maltempo, allerta meteo gialla sabato in Molise. Nel weekend arriva un’ondata di freddo sull’Italia

Leggi anche: Maltempo, domani allerta meteo gialla in Molise. Nel weekend arriva un’ondata di freddo sull’Italia

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Meteo weekend, pioggia e neve sull'Italia: torna il freddo artico. Le previsioni da Nord a Sud; Maltempo, allerta meteo gialla sabato in Molise. Nel weekend arriva un'ondata di freddo sull'Italia; Previsioni meteo Italia primo weekend gennaio: la situazione; Pioggia, freddo e vento: il 2026 si apre col maltempo, il meteo.

Meteo – Weekend con un nuovo affondo polare in Italia con freddo e neve - Dopo una breve fase di transizione, aria fredda di origine polare riporterà maltempo tra sabato e domenica, con calo termico e nevicate in collina ... centrometeoitaliano.it