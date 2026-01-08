Nel weekend freddo e maltempo in Italia meteo regione per regione
Nel fine settimana, il maltempo e il freddo intenso interessano diverse regioni italiane. Le temperature minime nel centro-nord sono scese sotto lo zero, coinvolgendo anche zone di pianura. Le condizioni meteorologiche variano da regione a regione, richiedendo attenzione alle previsioni locali per affrontare al meglio le giornate di questo periodo.
AGI - Italia nella morsa del gelo. Oggi sulle regioni del centro-nord le temperature minime sono scese abbondantemente sotto lo zero anche su molte zone di pianura. Correnti umide anticipano l'arrivo di una fase di maltempo, con un impulso freddo che porterà piogge e neve nel weekend. Nel corso della giornata odierna sono previste condizioni meteo più stabili sull'Italia con qualche residua pioggia sulle regioni del sud, specie su Calabria e Sicilia. Per domani, invece, le previsioni segnalano un progressivo peggioramento del tempo con qualche nevicata a bassa quota sulle regioni settentrionali, specie sui settori alpini e poi piogge lungo le regioni tirreniche del centro-sud. 🔗 Leggi su Agi.it
Leggi anche: Maltempo, allerta meteo gialla sabato in Molise. Nel weekend arriva un’ondata di freddo sull’Italia
Leggi anche: Maltempo, domani allerta meteo gialla in Molise. Nel weekend arriva un’ondata di freddo sull’Italia
Meteo weekend, pioggia e neve sull'Italia: torna il freddo artico. Le previsioni da Nord a Sud; Maltempo, allerta meteo gialla sabato in Molise. Nel weekend arriva un'ondata di freddo sull'Italia; Previsioni meteo Italia primo weekend gennaio: la situazione; Pioggia, freddo e vento: il 2026 si apre col maltempo, il meteo.
Meteo – Weekend con un nuovo affondo polare in Italia con freddo e neve - Dopo una breve fase di transizione, aria fredda di origine polare riporterà maltempo tra sabato e domenica, con calo termico e nevicate in collina ... centrometeoitaliano.it
Meteo – Maltempo invernale in arrivo nel Weekend in Italia, con neve a quote medie: ecco dove - Piogge e nevicate torneranno protagoniste in Italia nel prossimo Weekend e fino a quote medie: ecco i dettagli ... centrometeoitaliano.it
Freddo e neve, altra bordata Artica nel Weekend su mezza Italia - Il ciclone dell’Epifania sta ancora dispensando piogge sulle regioni del Sud, ... meteogiornale.it
Passion Meteo . Meteo 15 giorni : maltempo sul centro Italia Epifania e dopo freddo artico neve ?
Noi il freddo lo combattiamo così … Spezzatino tenerissimo e polenta fumante Questo weekend da non perdere Menu dedicato o possibilità di asporto ! Per info e prenotazioni : Bar H 2.0 Via sant’Ambrogio 18 Vergo di Besana b.za 0362802110 facebook
#Meteo con nuovo impulso freddo nel #weekend. Neve a bassa quota al Centro, possibili sorprese a #Roma, Luca Ciceroni . x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.