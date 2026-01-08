Nel bar che ha venduto il biglietto vincente della Lotteria Italia | Una signora ne ha comprati 100

Nel bar “Le 7 Meraviglie” di Roma, in via Cassia 664, una signora di mezza età, mora e di corporatura minuta, ha acquistato il biglietto vincente della Lotteria Italia. Con 100 biglietti, ha scelto di affidarsi alla fortuna in un locale conosciuto dai clienti abituali. La sua presenza ha attirato l’attenzione tra i frequentatori, lasciando un ricordo di un momento di particolare significato per il bar e i suoi clienti.

Una signora mora, bassina, di mezza età. È lei che è entrata nel bar “Le 7 Meraviglie” di Roma, in via Cassia 664. Ovvero dove è stato venduto il biglietto vincente da 5 milioni di euro T 270462 della Lotteria Italia. Il titolare dell’esercizio Daniele Ciavaglia le ha venduto cinque pacchi di biglietti, cento in tutto. Tra il 27 e il 29 dicembre. Lo ricorda anche uno dei ragazzi che lavora al bancone: «In quei giorni al bar è passata una donna che aveva comprato ben 50 biglietti di quell’ultimo ordine ». La metà di quelli potenzialmente vincenti, dunque: c’è una possibilità su due che sia effettivamente lei oggi la plurimilionaria. 🔗 Leggi su Open.online

