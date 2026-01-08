Nebbia e culatello

Di Flavio Verzola. In gita per la via Emilia, tra nebbie e mangiate clamorose, spesso la digestione diventa lunga e laboriosa. Se dico Parma mille cose mi tornano in mente, in un vortice agrodolce di ricordi. Tanti ex presenti e passati, tanti giocatori svezzati dal parmigiano e culatello, tanta fatica nelle trasferte al Tardini, ma anche tante soddisfazioni. Come non ricordare la trasferta scudettata, quando Ibra, che ancora non era stato sedotto dal lato oscuro della forza, segna sotto un diluvio di tarda primavera, e una partita vissuta alla Radio fuori dal Tardini. Tra cariche dei celerini, pioggia cadente e asili semi distrutti, loro si giocavano la permanenza in serie A, noi lo scudetto con la Roma, punto su punto! E poi tanti giocatori, l’imperatore su tutti, che a Parma ritrovò se stesso, per poi tornare a casa e regalarci solo sprazzi di quello che sarebbe potuto essere. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Una nebbia misteriosa nebbia ha avvolto la California per 25 giorni: ecco perché

Leggi anche: Culatello di Zibello: +13% sulle marchiature, sfiorati i 70mila culatelli sigillati

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Nella terra del Culatello, tra il Po e la Bassa - si incontra spesso, anche quando pare di averlo messo alle spalle, di addentrarsi nella Padania. gazzetta.it

Sua maestà è tornata. "Non è neanche la metà di quella che c'era quando eravamo giovani noi!", diranno quelli dai 60 anni in su. "Avete solo la nebbia, perennemente e costantemente!", diranno quelli da Roma in giù. La realtà è che è vero che non è quella di - facebook.com facebook