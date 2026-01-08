National Winter Skin Relief Day | che impatto ha il freddo sulla pelle?

Il freddo intenso dell’inverno può influire sulla salute della pelle, causandone secchezza, screpolature e sensibilità. In occasione del National Winter Skin Relief Day, è importante conoscere le strategie per proteggere la pelle durante le basse temperature. Per chi ama la montagna e le attività all’aperto, adottare le giuste pratiche di skincare diventa fondamentale per mantenere la pelle idratata e sana durante tutta la stagione invernale.

Per gli amanti della montagna e delle lunghe passeggiate sulla neve fresca, l'inverno è la stagione più bella. Si può dire lo stesso anche per la nostra pelle? Forse no. Quando il freddo si stabilizza e le giornate si accorciano, l'equilibrio della nostra pelle viene messo a dura prova. Ed è proprio per questo che serve una cura pelle più mirata, più efficace. Parlare di cura della pelle in inverno, significa anche riconoscere che non tutte le stagioni sono uguali. Non tutte richiedono lo stesso approccio. Ed è proprio da questa consapevolezza che oggi, 8 gennaio, si festeggia il National Winter Skin Relief Day, una ricorrenza che invita a fermarsi e ascoltare davvero cosa sta succedendo alla nostra pelle.

