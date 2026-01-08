Natale 2025 chiuso in bellezza a Godrano e Casteldaccia la musica incontra l’impegno sociale

Per il Natale 2025, Godrano e Casteldaccia hanno ospitato “Suoni e Sonorizzazioni Contemporanee 2025”, un progetto dell’Associazione ECU. L’evento ha valorizzato la musica classica e contemporanea, coinvolgendo le comunità locali e offrendo un momento di cultura e impegno sociale nelle strade delle due città. Un’occasione per vivere il Natale attraverso l’arte e la condivisione.

Il Natale 2025 nella provincia di Palermo si è acceso con le note di “Suoni e Sonorizzazioni Contemporanee 2025”, progetto dell’Associazione ECU che ha portato la musica classica e contemporanea tra le strade di Godrano e Casteldaccia. L’iniziativa ha trasformato i due comuni in veri e propri. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Santa Lucia di Serino, la magia del Natale continua con la musica e l’impegno sociale Leggi anche: Un Presepe di Solidarietà: tradizione, musica e impegno sociale Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Busto come Vienna: 2026 «nel segno della bellezza» con il concerto di Capodanno; Diletta Leotta fa impazzire i tifosi durante le feste di Natale: le immagini sono esplosive; “Se fossi te” finisce stasera: la favola della coppia (vera) Chiatti & Bocci ha battuto Gerry Scotti; Yacht club Alghero, chiude in bellezza un 2025 da incorniciare. Regali beauty di Natale 2025: i cofanetti make up più belli da mettere sotto l’albero - E come ogni anno, il mondo della bellezza risponde con una pioggia di cofanetti scintillanti, veri e propri scrigni da ... iodonna.it Regali beauty di Natale 2025: i cofanetti skincare più belli da regalare (e regalarsi) - Tra i regali di Natale 2025 più desiderati ci sono loro: i cofanetti skincare, piccoli scrigni di bellezza perfetti per chi ama la cura della pelle. iodonna.it Natale 2025, italiani più generosi: spesa media di 300 euro ma la tredicesima resta per bollette e risparmi - Cresce la percentuale di italiani che farà regali, raggiungendo l’81,5%, ma con un occhio attento al portafoglio e alle spese. milanofinanza.it Il Grande Slam di Natale a #Leini si è chiuso con grandi soddisfazioni e importanti risultati per l'Accademia #Canavese #Judo - facebook.com facebook @ItalyinEDI Il Consolato resterà chiuso: 25/12 (Natale) 26/12 (Santo Stefano) 01/01 (Capodanno) Regolarmente attivo il cellulare di emergenza (solo per reali emergenze) Si ricordano le variazioni di centralino e walk-in ritiro pas x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.