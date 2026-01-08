Nasce Mtv Rewinddall’idea di un fan del canale che ha raccolto oltre 30mila video musicali

Nato dall’idea di un appassionato, “MTV Rewind” raccoglie oltre 30.000 video musicali. Dopo la chiusura dei canali dedicati alla musica come MTV Music, MTV ’80s e MTV ’90s, e nell’ambito di una strategia di riduzione dei costi di MTV, il progetto offre un archivio digitale che permette di rivivere le emozioni del passato musicale del canale.

Dopo che MTV ha chiuso i canali dedicati esclusivamente alla musica come MTV Music, MTV ’80s, MTV Live, Club MTV e MTV ’90s, nell’ambito di un’iniziativa di riduzione dei costi da 500 milioni di dollari, dall’idea di un fan è nato Mtv Rewind. Un intraprendente superfan ha creato un sito, che presenta più di 33.000 video musicali che abbracciano gli anni ’70-2020, senza pubblicità e con una pagina che presenta i primi minuti iconici della trasmissione di debutto del 1 agosto 1981, incluso l’audio del video inaugurale, Video Killed the Radio Star dei Buggles. Il sito presenta una barra di navigazione che raccoglie i video del primo giorno di trasmissione del canale, oltre a più di 6. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

