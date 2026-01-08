Napoli-Verona Bergomi | assenze decisive e solidità in calo

Nel match tra Napoli e Verona, le assenze di alcuni giocatori chiave hanno influito sulla prestazione complessiva della squadra partenopea. Bergomi analizza come queste assenze abbiano inciso sulla solidità del Napoli, evidenziando eventuali criticità emerse durante la partita. Un confronto che invita a riflettere sulle dinamiche di una squadra che sta affrontando momenti di difficoltà, anche in relazione alle recenti assenze e alle conseguenti conseguenze sul gioco.

"Deve amputarlo" Conte furioso per il gol annullato a Hojlund in Napoli-Verona - facebook.com facebook

Amaro Antonio #Conte dopo Napoli-Verona 2-2: «Episodi che ammazzerebbero chiunque. Il gol annullato a #Hojlund Non so dove debba mettere il braccio, deve amputarselo». Il tecnico critica l'arbitro Marchetti ma loda la reazione del gruppo. #Na x.com

