Napoli si muovono i primi passi per sbloccare Lucca | contatti con l’Udinese!

Il Napoli sta iniziando a esplorare le possibilità di sbloccare la situazione di Lorenzo Lucca, coinvolgendo i contatti con l’Udinese. Dopo l’accordo raggiunto lo scorso estate, le trattative tra le due società si stanno intensificando per definire il futuro del giocatore. La questione potrebbe evolversi già in questa finestra di mercato, segnando un possibile cambiamento nel percorso del giovane attaccante.

Il futuro di Lorenzo Lucca potrebbe allontanarsi dal Napoli già in questa sessione di mercato. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club azzurro ha avviato una rinegoziazione degli accordi con l’ Udinese, dopo la stretta di mano dell’estate scorsa. Alla base della riflessione c’è la volontà del giocatore di trovare maggiore spazio. Intanto l’attenzione di diversi club cresce, mentre Antonio Conte è chiamato a valutare le prossime mosse, anche alla luce delle condizioni di Romelu Lukaku. La posizione di Lucca e le sirene di mercato. Il Napoli sta cercando di venire incontro alle richieste di Lucca, consapevole che il centravanti non è pienamente soddisfatto del suo impiego. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

