Napoli sgominata banda di truffatori | 7 arresti e 4 obblighi di dimora

Nella città di Napoli, la Procura ha smantellato una banda di truffatori che, attraverso diverse province italiane, aveva come obiettivo principalmente anziani. L’operazione ha portato all’arresto di sette persone e all’obbligo di dimora per altre quattro, sequestrando oltre 200mila euro. L’indagine evidenzia l’efficacia delle attività investigative nel contrasto alle frodi e alla criminalità organizzata.

Operazione della Procura di Napoli: smantellata organizzazione che truffava anziani in diverse province italiane, ricavando oltre 200mila euro. Nella mattinata di oggi è stata eseguita un' ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura partenopea, nei confronti di 7 persone di età compresa tra i 25 e i 58 anni. Altri 4 indagati sono stati sottoposti all' obbligo di dimora e di presentazione quotidiana presso il Commissariato di Polizia. Tutti gli indagati sono gravemente indiziati di associazione a delinquere con base operativa a Napoli, finalizzata alla commissione di truffe ai danni di persone anziane.

Truffe agli anziani, anche il Salento nel mirino: smantellata banda napoletana - Il modus operandi: finti incidenti e pressione psicologica per estorcere denaro e gioielli, arrivando a terrorizzare le vittime. lecceprima.it

"Tuo nipote ha avuto un incidente, inviaci denaro": sgominata la banda di truffatori di anziani - Quindici persone sono state denunciate in stato di libertà al termine di un’operazione che ha portato alla scoperta di una presunta organizzazione dedita alle truffe ai danni di anziani. affaritaliani.it

Truffe agli anziani e riciclaggio: sgominata rete criminale, 8 arresti tra Napoli e provincia https://www.ilgiornalelocale.it/2025/12/truffe-agli-anziani-e-riciclaggio-sgominata-rete-criminale-8-arresti/ facebook

#Apertura #Cronaca Maxi-blitz antidroga tra Salerno, Napoli e Avellino: 19 arresti e sequestri milionari, sgominata organizzazione criminale x.com

