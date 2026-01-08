Napoli se parte Lucca nuova idea dal Manchester United?

Napoli potrebbe tornare a muoversi con decisione nel mercato di gennaio, valutando un’operazione importante per rafforzare il reparto offensivo. La possibile partenza di alcuni giocatori e le esigenze della squadra potrebbero portare a nuove opportunità, anche in collaborazione con club di livello internazionale come il Manchester United. Restano da seguire gli sviluppi di questa eventuale trattativa e le strategie del club partenopeo.

Nel mercato di gennaio la SSC Napoli potrebbe tornare protagonista con un’operazione di spessore per rinforzare il reparto offensivo. Dopo Hojlund, il club azzurro avrebbe messo nel mirino anche Joshua Zirkzee, attaccante olandese con un passato recente in Serie A e un profilo che piace molto alla dirigenza partenopea. Zirkzee, esploso definitivamente con la maglia . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

