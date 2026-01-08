Napoli rimonta amara Un bel Verona va a punto
Nel match tra Napoli e Verona, le due squadre hanno concluso con un pareggio a quota 2-2. Nonostante una buona prestazione del Verona, il Napoli ha subito una rimonta amara, lasciando entrambi i club con un punto ciascuno. La partita ha visto diverse valutazioni individuali e un equilibrio che riflette l’andamento della stagione. Analizzare gli episodi e le prestazioni può offrire spunti utili per le prossime sfide.
2 VERONA 2 (3-4-3): Milinkovic-Savic 6; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 6, Buongiorno 5; Politano 6, Lobotka 6, McTominay 6.5, Gutierrez 5 (10’st Spinazzola 6); Elmas 5 (18’st Marianucci 6.5), Hojlund 5.5, Lang 5.5 (31’st Lucca 5.5). Allenatore: Conte 6. VERONA (3-5-2): Montipò 5; Nunez 6 (33’st Nelsson 6), Bella-Kotchap 5.5, Valentini 6; Bradaric 6.5, Niasse 6.5 (42’st Serdar sv), Gagliardini 6, Bernede 6.5, Frese 7; Sarr 5.5 (19’st Giovane 5.5), Orban 6.5 (42’st Mosquera sv). All.Zanetti 6. Arbitro: Marchetti di Ostia Lido 5.5. Reti: 16’ pt Frese, 28’ pt Orban (rig); 9’ st McTominay, 37’ st Di Lorenzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
