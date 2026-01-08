L'Ospedale Cardarelli di Napoli riapre il suo padiglione monumentale dopo i lavori di restauro, segnando un passo importante nel potenziamento delle strutture sanitarie della regione. Con un rinnovato spazio dedicato alla cura e all’assistenza, l’ospedale rafforza il suo ruolo di punto di riferimento per il Mezzogiorno, offrendo servizi di qualità ai cittadini e contribuendo a un miglioramento complessivo delle prestazioni sanitarie locali.

L'Ospedale Cardarelli è oggi, con il suo pronto soccorso e i suoi dipartimenti, un vero e proprio punto di riferimento per l?assistenza di tutto il Mezzogiorno: ora con. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, riapre il padiglione monumentale del Cardarelli dopo i restauri: «Cure e assistenza, un cambio di paradigma»

Leggi anche: Cardarelli, torna il padiglione monumentale: domani la riapertura

Leggi anche: ?Cambio di paradigma?, il forum a Napoli: il punto d?incontro tra l?Occidente e il Sud globale

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Cardarelli, torna il padiglione monumentale: domani la riapertura; Cardarelli, finito il restauro: «Padiglione monumentale tra assistenza e bellezza»; IL SOLE 24 ORE * ECONOMIA: «NAPOLI, IL CARDARELLI INAUGURA PADIGLIONE MONUMENTALE E SALONE MORIELLO RESTAURATI.

IL SOLE 24 ORE * ECONOMIA: «NAPOLI, IL CARDARELLI INAUGURA PADIGLIONE MONUMENTALE E SALONE MORIELLO RESTAURATI» - Restaurato l’arco di ingresso con il Padiglione monumentale e il Salone Moriello: conclusi i lavori di recupero e restauro conservativo nell’ospedale ... agenziagiornalisticaopinione.it