Napoli, nuove truffe agli anziani. Sette arresti

Da tv2000.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, le autorità hanno arrestato sette persone coinvolte in recenti truffe ai danni di anziani. L’operazione mira a contrastare il fenomeno delle frodi, che continuano a colpire questa fascia di popolazione vulnerabile. La polizia invita a prestare attenzione e a adottare misure di sicurezza per prevenire ulteriori episodi.

Anziani ancora nel mirino dei truffatori. A Napoli la polizia ha effettuato sette arresti. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

