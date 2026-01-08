Napoli nuove truffe agli anziani Sette arresti

A Napoli, le autorità hanno arrestato sette persone coinvolte in recenti truffe ai danni di anziani. L’operazione mira a contrastare il fenomeno delle frodi, che continuano a colpire questa fascia di popolazione vulnerabile. La polizia invita a prestare attenzione e a adottare misure di sicurezza per prevenire ulteriori episodi.

Anziani ancora nel mirino dei truffatori. A Napoli la polizia ha effettuato sette arresti. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Napoli, nuove truffe agli anziani. Sette arresti

Truffe agli anziani: 7 arresti a Napoli e 2 a Como - I poliziotti della Squadra mobile di Napoli hanno arrestato sette persone, di età compresa tra i 25 e i 58 anni, accusate di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di numerose truffe ... poliziadistato.it

Truffe agli anziani in tutta Italia: 7 arresti a Napoli - Truffe agli anziani in diverse regioni italiane: la Squadra Mobile di Napoli arresta sette persone. 2anews.it

