Napoli la banda del finto maresciallo truffava anziani in tutta Italia | 7 arresti

A Napoli, sette persone tra i 25 e i 58 anni sono state arrestate nell’ambito di un’indagine sulle truffe agli anziani. La banda del finto maresciallo aveva messo a segno numerosi raggiri in tutta Italia, utilizzando inganni e stratagemmi per approfittare delle vittime più vulnerabili. Le misure cautelari sono state emesse dal Tribunale di Napoli su richiesta della Procura, nel tentativo di contrastare questa attività illegale.

Sette persone, di età compresa tra i 25 e i 58 anni, sono state raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, nell'ambito di una vasta indagine sulle truffe agli anziani. Associazione a delinquere specializzata nelle truffe Tutti gli indagati.

Da Napoli la truffa del finto maresciallo agli anziani di tutta Italia: 400mila euro il bottino - Almeno 15 colpi in tutto il Nord e Centro Italia, 400mila euro il bottino: il gruppo aveva la sua base a Forcella, a Napoli, con a capo un 32enne del posto. fanpage.it

Truffa del finto maresciallo, condanne per 85 anni: c'è anche l'attore di Gomorra Marco Macor - La sentenza, con rito abbreviato, è stata letta dal giudice per l'udienza preliminare di Napoli ... ilmattino.it

