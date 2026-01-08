Napoli Fico e Manfredi inaugurano il padiglione monumentale del Cardarelli

Napoli celebra l’inaugurazione del nuovo padiglione monumentale del Cardarelli, guidata dal sindaco Fico e dal presidente Manfredi. Si tratta di un intervento significativo volto a migliorare la funzionalità e l’accoglienza dell’ospedale più grande del Mezzogiorno, rafforzando la capacità di offrire servizi sanitari di qualità alla comunità. Un passo importante per il sistema sanitario locale, che mira a garantire strutture moderne e funzionali.

"Una ristrutturazione importante dal punto di vista della funzionalità e dell'accoglienza nell'ospedale più importante del Mezzogiorno. Dopo 92 anni, grazie a un lavoro enorme il Cardarelli si presente in una nuova veste che fa invidia a tanti ospedali italiani". Sono le parole del Presidente della Regione Campania Roberto Fico, intervenuto all'inaugurazione del padiglione monumentale del nosocomio partenopeo dopo i lavori di restauro, insieme al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e al direttore dell' Aorn "Cardarelli" Antonio D'Amore.

Napoli, riapre il padiglione monumentale del Cardarelli dopo i restauri: «Cure e assistenza, un cambio di paradigma» - L'Ospedale Cardarelli è oggi, con il suo pronto soccorso e i suoi dipartimenti, un vero e proprio punto di riferimento per l'assistenza di tutto il Mezzogiorno: ora con ...

