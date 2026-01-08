Napoli con il Verona tutto a metà | la rimonta ma anche bocciati e promossi

Il match tra Napoli e Verona del 2026 ha segnato un altro capitolo nel cammino della squadra partenopea, con una prima frazione difficile e un risultato che ha lasciato spazio a riflessioni. Dopo un inizio positivo e una serie di vittorie consecutive, il Napoli si trova ora a confrontarsi con alti e bassi, tra promossi e bocciati, in un andamento che riflette l’equilibrio complesso di una stagione ancora da definire.

Napoli, 8 gennaio 2026 - Un 2025 vissuto dal Maradona da imbattuto e una striscia, tra Supercoppa Italiana e Serie A, di 4 vittorie di fila per 2-0, prima di incappare in un primo tempo sportivamente drammatico contro il Verona che sa quasi di beffa, per non dire contrappasso proprio alla luce dei precedenti dati: ospiti avanti per 2-0, proprio quello stesso risultato che invece aveva sorriso nell'ordine contro Milan, Bologna, Cremonese e Lazio. La mannaia del più classico dei ' Fatal Verona ' sembra abbattersi sul Napoli, che nel secondo tempo rientra in campo con la faccia cattiva e rimonta, ma non del tutto, rischiando addirittura la nuova, definitiva, beffa, in pieno recupero per mano di Giovane.

Quando si gioca Napoli - Verona? - Verona: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it

Il Verona frena il Napoli: McTominay e Di Lorenzo firmano la rimonta - I campioni d'Italia in carica sfidano al 'Maradona' i gialloblù di Zanetti: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

NON È PIÙ CALCIO, È INTERPRETAZIONE In Napoli-Verona non è stato il campo a decidere. Ha deciso il VAR. Il gol di Højlund viene prima convalidato, poi cancellato per un presunto tocco di mano con il braccio attaccato al corpo, senza alcuna volo - facebook.com facebook

Amaro Antonio #Conte dopo Napoli-Verona 2-2: «Episodi che ammazzerebbero chiunque. Il gol annullato a #Hojlund Non so dove debba mettere il braccio, deve amputarselo». Il tecnico critica l'arbitro Marchetti ma loda la reazione del gruppo. #Na x.com

