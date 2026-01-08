Napoli agente della Municipale investito da uno scooter in via Toledo

Questa mattina a Napoli, un agente della Polizia Locale è stato investito da uno scooter in via Toledo. L’incidente ha coinvolto un operatore in servizio, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza urbana. Sul posto sono intervenuti gli agenti e i soccorsi, mentre le autorità stanno valutando le cause dell’incidente e le eventuali misure per prevenire simili episodi in futuro.

Momenti di paura questa mattina a Napoli, dove un agente della Polizia Locale è stato investito da uno scooter mentre era in servizio in via Toledo. L'episodio si è verificato nella giornata di giovedì 8 gennaio, all'interno dell'area pedonale, in direzione di piazza Trieste e Trento.

