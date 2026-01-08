MVP Serie A sei giocatori in nomination per dicembre | quanti sono dell’Inter?

A dicembre, sei giocatori sono in corsa per il premio MVP della Serie A. Tra questi, alcuni rappresentano anche l’Inter. In questa selezione, si evidenziano i calciatori nerazzurri che si sono distinti nel mese, contribuendo alle prestazioni della squadra e attirando l’attenzione della stampa e dei tifosi. Di seguito, analizziamo quanti tra i candidati sono appartenenti alla formazione interista.

Inter News 24 MVP Serie A del mese di dicembre, tra i sei calciatori candidati c’è spazio anche per un po’ di nerazzurro. Il 2025 si è chiuso con un mese di dicembre scoppiettante sui campi del massimo campionato italiano, regalando gol, spettacolo e prestazioni individuali di altissimo livello. La Lega Serie A, attraverso i propri canali social ufficiali, ha ufficializzato la lista dei sei campioni che si contenderanno il prestigioso premio di MVP del mese di dicembre. Tra conferme e sorprese, la lotta per il titolo di miglior giocatore è più aperta che mai. Il Diavolo punta su Christian Pulisic. 🔗 Leggi su Internews24.com

