Musica in casa | la rassegna della Casa di Quartiere di Borgo Piave

La rassegna Musica in Casa, organizzata dalla Casa di Quartiere di Borgo Piave, propone una serie di concerti che spaziano tra vari generi musicali, dal jazz alla musica latina, dal pop ai cantautori e alle sonorità internazionali. Un’occasione per ascoltare musica dal vivo in un ambiente accogliente e condividere momenti di ascolto autentico. Un appuntamento pensato per gli appassionati di musica e per chi desidera scoprire nuove sonorità.

