Musica in casa | Café de paris Valzer Musette et Chansons
Musica in Casa torna con una nuova tappa dedicata a Café de Paris – Valzer Musette et Chansons. Questa rassegna propone un viaggio tra sonorità diverse, dal jazz alle musiche del mondo, offrendo incontri musicali di qualità in un’atmosfera raccolta. Il prossimo appuntamento si focalizza sulle atmosfere romantiche e malinconiche del repertorio francese, per un’esperienza acustica intima e coinvolgente.
Torna Musica in Casa, la rassegna di concerti che esplora mondi sonori diversi: dal jazz alla musica latin, dal pop ai cantautori e musiche dal mondo Prossimo appuntamento Cafè de Paris – Valzer Musette et Chansons, un concerto che ci trasporta nelle atmosfere romantiche e malinconiche della. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
